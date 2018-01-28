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غزة-الرسالة نت

سلمت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية اليوم الأحد مذكرة موجهة إلى الاتحاد الأوروبي بشأن اجتماع لجنة الارتباط الخاصة بدعم الشعب الفلسطيني AHLC المقرر عقده في نهاية الشهر الجاري في بروكسل بمشاركة العديد من الدول والهيئات الدولية.

جاء ذلك خلال لقاء وفد شبكة المنظمات الأهلية مع مدير مكتب الاتحاد الأوربي في غزة أيمن فتيحة حيث تم التأكيد على أهمية عقد الاجتماع خاصة في ظل الظروف والتحديات الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني على ضوء الإعلان الأمريكي الاعتراف بالقدس "عاصمة لإسرائيل".

وقالت الشبكة في المذكرة إنها تنظر باهتمام كبير لاجتماع لجنة الارتباط الخاصة بالمساعدة التنموية للشعب الفلسطيني (AHLC)، المرتقب يوم 31/1 برئاسة النرويج "الذي يأتي في ظل الظروف الصعبة والمعقدة التي يمر بها الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية".

وأضافت أن اجتماع لجنة المساعدات يأتي في أعقاب القرار الأمريكي بشأن القدس وتداعياته الخطيرة، وكذلك قيام الإدارة الأمريكية بقطع المساعدات عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا ومحاولة المساس بقضية اللاجئين".

وأشارت إلى أن المواقف الأمريكية شجعت الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل للإعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية ومصادرة مساحات واسعة من الأراضي إلى جانب الاستمرار في تهويد القدس وعزل وحصار قطاع غزة واعتماد قوانين لتطبيق السيادة الاسرائيلية على مستوطنات الضفة والأغوار وكذلك قانون ضم القدس وقانون إعدام الأسرى.

كما أكدت الشبكة أن الولايات المتحدة أخرجت نفسها كوسيط نزيه لعملية السلام، وشجعت دولة الاحتلال على ارتكاب مزيداً من الانتهاكات تجاه حقوق الانسان، بما يشمل استهداف الأطفال عبر الاعتقال والقتل بدم بارد، الأمر الذي أدى إلى تزايد حالة الاحتقان بسبب تقويض دولة الاحتلال لحل الدولتين وفرص السلام.

وأوضحت أن عدم مسائلة ومحاسبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها المنهجية المنظمة لاتفاقيات ومعاهدات حقوق الانسان وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة الأمر الذي يتطلب بلورة الآليات لردع دولة الاحتلال والزامها باحترام القانون الدولي.

وذكرت أن الاحتلال فرض على مدار السنوات الماضية حصاراً مشدداً على قطاع غزة حيث يعيش 2 مليون إنسان، وقام بثلاث عمليات عسكرية عدوانية واسعة مما أدى إلى استشهاد الآلاف من أبناء شعبنا وتدمير عشرات الآلاف من المنازل وتضرر البنية التحتية والاقتصادية بشكل بالغ.

ونبهت إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بصورة غير مسبوقة في قطاع غزة، حيث وصلت نسبة البطالة إلى 46%من حجم القوى العاملة و60% بين صفوف الشباب وهي الأعلى بالعالم ونسبة انعدام الأمن الغذائي إلى اكثر من 50% .

وقالت الشبكة إن الاجتماع يعقد في ظل التدهور المتسارع للأوضاع في قطاع غزة وبشكل بات يمس ويهدد بشكل أكبر حياة المواطنين وبخاصة الأطفال والنساء والمرضى في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي وتشديد القيود على حركة المرضى والتجار وغيرهم، وتوقف عملية اعمار قطاع غزة حيث لا يزال أكثر من 20 ألف مواطن دمر الاحتلال منازلهم بدون مأوى.

وأضافت أن في الوقت الذي نشهد فيه هذه الانتهاكات الاسرائيلية وتزايد حاجة المواطنين في قطاع غزة لمختلف الخدمات، هناك تقليص واضح للمساعدات المقدمة لشعبنا والمؤسسات التي تقوم بتقديم الخدمات له على مختلف المستويات الإنسانية والإنمائية.

وأعربت الشبكة عن تطلعها من أجل الضغط الحقيقي لرفع الحصار الاسرائيلي الجائر وفتح المعابر أمام حركة الافراد والبضائع، وفي كلا الاتجاهين وزيادة دعمكم المالي من أجل التخفيف من معاناة أبناء شعبنا وتوفير فرص العيش الكريم لهم وكذلك خلق فرص عمل للشباب والخريجين الذين تتزايد أعدادهم كل يوم.

وأكدت على أهمية المساهمة في تحقيق المصالحة والذي بات ضرورة ملحة الأمر الذي سيساهم في تخفيف الأعباء والمعاناة عن شعبنا بفئاته الاجتماعية المختلفة والناتجة عن حالة الانقسام بما يتضمن تشجيع كافة الأطراف على تنفيذ آليات الشراكة والعمل الديمقراطي الجماعي.

وشددت على أن الاستقرار يشكل مصلحة مشتركة بين بلدان الجوار الأمر الذي سيساهم في خلق أجواء من السلام والازدهار وهذا لا يمكن ان يتحقق بدون ضمان حقوق شعبنا بالاستناد إلى القانون الدولي ما يحتم على اللجنة بذل الجهد المطلوب لرفع الظلم عن شعبنا والانتصار لقضيته العادلة.