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غزة-الرسالة نت

حذر تجمّع المؤسسات الخيرية في غزة، اليوم الأحد، من كارثة إنسانية محققة قد تضرب قطاع غزة، داعيًا لتدخل عاجل وفوري من أجل إنقاذه وحمايته من الوقوع بها.

وأكد نزيه البنا في كلمة للتجمع خلال وقفة احتجاجية أمام مكتب تنسيق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة غرب غزة، أن "الأوضاع الإنسانية في غزة كارثية ومأساوية إلى أبعد الحدود وقاسية فوق التصور".

ورفع مئات العاملين في المؤسسات الخيرية لافتات تدعو لإنقاذ الوضع الإنساني في غزة وحمايته من الانهيار.

وقال البنا: إن "سكان القطاع يحاصرون بلا رحمة في حصار يتعارض مع القانون الإنساني الدولي؛ في ظل تفاقم الوضع المعيشي ووصوله لأوضاع كارثية".

وذكر أن الحصار الإسرائيلي لغزة يشهد تشديدًا غير مسبوق في وقت يقبع فيه 2 مليون مواطن ببقعة صغيرة، مؤكدًا أنه بالرغم من ان الاحصاءات تعبر عن فداحة الأوضاع وتفاقم نسبة البطالة إلا أن أحدٌ لم يحرك ساكنًا.

وأشار البنا إلى أن قطاع غزة تحوّل إلى سجن كبير، وإن احتياجاته الأساسية اليوم ليست كالأمس؛ حيث "إغلاق المعابر وازدياد سكان غزة، ووقف الإعمار، وإبقاء مئات الأسر في مراكز إيواء بسبب الحروب الإسرائيلية".

واستطرد: "هناك آلاف الموظفين قد حرموا من تقاضي رواتبهم، إضافة إلى الافتقار للتيار الكهربائي ما أدى إلى مضاعفة احتياجات القطاع".

وطالب البنا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وتقديم الاحتياجات الضرورية اللازمة للسكان.

ودعا منظمات الأمم المتحدة لتدشين حملة عاجلة لإغاثة القطاع لإنقاذ المواطنين من كارثة إنسانية، مطالبًا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" بالإسراع بتقديم خدماتها للفقراء دون تقليص أو تأجيل.

وقال البنا: "نطلق صرختنا المدوية في وجه العالم وأصحاب الضمائر الحية للتحرك العاجل لتحريك العالم لتوفير الاحتياجات الإنسانية لما يزيد عن 2 مليون محاصر الذي بات منكوبًا بكل المقاييس".

وسلم تجمّع المؤسسات الخيرية في ختام رسالة بالخصوص إلى مكتب تنسيق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة.

وبلغت نسبة الفقر في قطاع غزة حوالي 80%، فيما ارتفعت نسبة البطالة في صفوف المواطنين إلى 50%.

ويعاني من تردي كبير في الأوضاع الاقتصادية والإنسانية جراء استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض عليه منذ 12 عامًا، وعدم قيام حكومة التوافق بمسؤولياتها.