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اسطنبول - الرسالة نت

تنطلق يوم غدٍ الاثنين، أعمال المؤتمر الدولي حول القدس، في مدينة إسطنبول التركية، ويستمر لمدة يومين.

وأكدت مصادر إعلامية، أن المؤتمر الدولي يأتي في إطار تكاتف الجهود وتسليط الضوء على تداعيات إعلان ترامب بشأن القدس والانتهاكات المستمرة في القدس المحتلة، والتأكيد على أهمية القدس في العقيدة الإسلامية، وتعزيز مشاعر التضامن مع الشعب الفلسطيني.

ويشارك في المؤتمر 20 دولة من أوروبا وآسيا وإفريقيا، بينها باكستان وإندونيسيا والعراق والأردن وفرنسا وبريطانيا وأذربيجان.

ومن المتوقع أن يشارك في الاجتماع حوالي 70 باحثاً وعالماً إسلامياً، وسيشرف رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، على ندوة تعقد على هامش الاجتماع غداً الاثنين بعنوان "القدس المسلمة: الهوية الإسلامية للقدس".