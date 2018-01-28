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غزة- الرسالة نت

قال الناطق باسم حركة حماس، فوزي برهوم: "إن تصريحات مبعوث ترمب للشرق الأوسط (غرينبلات )عن المقاومة وحركة حماس عدائية، و هدفها التغطية على جرائم الاحتلال وانتهاكاته".

و أضاف برهوم في تصريح له مساء اليوم الأحد تعقيباً على تصريحات مبعوث الرئيس الأمريكي الى الشرق الأوسط: "إن حديث غرينبلات يكشف دور الإدارة الأمريكية في الوقوف وراء العنف والإرهاب الإسرائيلي ضد قطاع غزة".

و كان مبعوث الرئيس الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، زعم أن حركة "حماس" بصرف مواردها والمساعدات التي تتلقاها على حفر الأنفاق وصناعة الصواريخ بدلاً من مساعدة المواطنين في قطاع غزة.

وقال غرينبلات، في تصريحات صحافية خلال جولة قام بها برفقة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين بمحيط غلاف غزة اليوم الأحد: "حركة حماس تهدر الموارد على الأنفاق والصواريخ لمهاجمة إسرائيل، بدلا من مساعدة شعب غزة من خلال توفير الكهرباء، وتدفق المياه إنماء الاقتصاد".

كما اتهم غرينبلات، في سياق التصريحات التي نقلتها وسائل إعلام عبرية، الحركة بـ "نشر خطاب الكراهية وإثارة حلقة مفرغة من العنف"، مضيفا "غزة تستحق أفضل من ذلك".