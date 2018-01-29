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الرسالة نت - فادي حجازي

يلتقي مساء اليوم الاثنين, هلال القدس الفلسطيني مع نظيره السويق العماني, على ملعب "السيب" الرياضي, في إياب الدور التمهيدي المؤهل لمجموعات كأس الاتحاد الآسيوي.

وانتهت مباراة الذهاب في فلسطين, بخسارة هلال القدس أمام السويق (0-1), الأمر الذي وضع الأخير على أعتاب الوصول لدور المجموعات.

وفي التقرير التالي نستعرض لكم أبرز الأمور المطلوب من هلال القدس تنفيذها خلال لقاء الإياب مع السويق, لأجل إمكانية العودة إلى فلسطين ببطاقة التأهل الآسيوية.

1- الهجوم مبكرا:

من المتوقع أن يندفع لاعبو هلال العاصمة للهجوم مبكرا, لا سيما أن الفريق بحاجة ماسة لتسجيل هدف على الأقل لأجل تعديل الأمور, خاصة أنه خسر على أرضه في الذهاب.

ويعلم لاعبو هلال القدس أن مسألة تسجيلهم لهدف في مرمى المنافس, لن تكون سهلة, لذلك فإنهم بحاجة إلى الظهور بصورة منظمة في الهجمات التي تتاح لهم, لضمان استغلال الأمور لمصلحتهم بالشكل المطلوب, الذي يضمن للفريق تحقيق نتيجة تجعله يصل دور المجموعات.

2- الثبات الدفاعي:

وعلى غرار ضرورة أن يظهر الفريق بشكل منظم هجوميا, يجب على اللاعبين الثبات في الخط الخلفي, لضمان عدم اهتزاز شباكهم بأي هدف مباغت.

وفي حال تلقى الفريق هدفا واحدا, سيكون مطلوبا منه الوصول لمرمى الخصم مرتين, وهو الشيء الذي يبدو صعبا نوعا ما على أرض المنافس, لذلك فإن الثبات والانسجام في الدفاع يعتبر أحد المفاتيح الرئيسية للتأهل.

3- الحذر من المرتدات:

يجب على هلال القدس أن يحذّر من مرتدات السويق, لا سيما أن هذا ما يمتاز به الأخير, واتضح ذلك في لقاء الذهاب, الذي نجح فيه عبر إحدى المرتدات من الوصول لشباك الفريق الفلسطيني.

وبات مطلوب من لاعبي الهلال الانتباه للمرتدات العمانية, تجنبا لتلقي شباكهم أي هدف يعقّد الأمور عليهم, لضمان العودة إلى فلسطين ببطاقة التأهل التاريخي لكأس الاتحاد الآسيوي هذا الموسم.

4- اللعب بأريحية:

من شاهد لقاء الذهاب, تأكد تماما أن لاعبي هلال القدس لم يظهروا بالشكل المطلوب, ما جعلهم يلعبون دون أريحية واضحة في المباراة.

ولكن سيكون هلال القدس مجبرا على التركيز في الإياب, لأجل تهدئة اللاعبين من جهة, وإجبارهم على تسيير مجريات اللقاء لمصلحتهم من جهة أخرى.