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غزة - الرسالة نت

أنهى بيت حانون الأهلي تحضيراته لموقعة التفاح مساء اليوم الاثنين, على ملعب بيت لاهيا شمال القطاع, ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من دوري الدرجة الأولى.

ويطمح "الحوانين" (التاسع 17 نقطة) لتحقيق الانتصار, بهدف مواصلة الضغط على أندية المقدمة, لأجل الحفاظ على حظوظه بخطف إحدى بطاقتي الصعود للممتازة في نهاية الموسم.

أما التفاح (السادس 20 نقطة), فيعلم جيدا أن الفوز فقط سيكفل له الارتقاء في جدول الترتيب, لتعويض ما فاته في الجولات الماضية.

وفي دوري الثانية, يلعب خدمات جباليا (الثاني 17 نقطة) مع المشتل (السادس 6 نقاط) على ملعب نماء شمال القطاع في فرع "غزة والشمال", والأمل (السادس 12 نقطة) مع الأقصى (الثاني 18 نقطة) على ملعب المدينة الرياضية شرق خانيونس جنوب القطاع في "الوسطى والجنوب".