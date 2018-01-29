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رفح - الرسالة نت

تجري مساء اليوم الاثنين مباراة طاحنة بين شباب رفح وشباب خانيونس, على ملعب رفح البلدي جنوب القطاع, ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من دوري الدرجة الممتازة.

ويدخل "الزعيم" (السابع 15 نقطة) اللقاء واضعا نصب عينيه النقاط الثلاث ولا شيء غيرها, وإلا سيكون في موقف صعب للغاية خلال الجولات المقبلة, نظرا لاقتراب أندية القاع منه.

أما "النشامى" (الأول 28 نقطة), فيمر بظروف رائعة "مؤخرا", ويعلم جيدا أن فوزه اليوم سيعني الابتعاد بالصدارة, بفارق 3 نقاط أمام ملاحقه المباشر الصداقة, الذي تعثر أمام غزة الرياضي (0-0).

يشار إلى أن اللقاء كان من المفترض أن يجري السبت الماضي, قبل أن يقرر الاتحاد الفلسطيني تأجيله لمساء اليوم, بسبب تضرر أرضية ملعب رفح جراء سوء الأحوال الجوية.