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الرسالة نت - وكالات

قلب برشلونة الطاولة على ألافيس بالفوز (2-1)، ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين من الدوري الإسباني.

وقال الخبير التحكيمي إيتورالدي جونزاليس، الذي يعمل حاليا بإحدى الإذاعات الإسبانية، إن الهدف الثاني لبرشلونة أمام ألافيس, غير شرعي.

وأضاف غونزاليس في تعليقه على الهدف الثاني, الذي سجله ليونيل ميسي: "إنه ليس خطأ، هناك تسلل على باكو ألكاسير، لكن في النهاية كان يجب أن يحصل لاعب ألافيس على بطاقة صفراء".

كما علّق على الهدف الأول لبرشلونة, الذي سجله لويس سواريز، بعدما لمست الكرة يد جيرارد بيكيه قبل دخولها، وأكد أن الهدف صحيح تماما, لأن الأخير لم يتعمد لمس الكرة.

من جانب آخر، قال الخبير التحكيمي لصحيفة "ماركا" الإسبانية، أندوخار أوليفر، إن الكرة التي لمست يد صامويل أوميتيتي في الدقيقة 89, ليست ركلة جزاء.

وأضاف: " نعم لقد لمست الكرة يد أوميتيتي, لكنه لم يتعمد ذلك".