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غزة- الرسالة نت

اعتقلت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) الليلة الماضية وفجر اليوم عشرات المواطنين في عدة مناطق من قطاع غزة والضفة الغربية وزعمها العثور على سلاح في الخليل.

ففي قطاع غزة ذكرت مصادر عبرية أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين فلسطينين بعد اجتيازهم الحدود جنوب قطاع غزة.

وقال موقع مفزال العبري، إن الجيش "الإسرائيلي" اعتقل فلسطينيين اجتازا السياج الفاصل من جنوب قطاع غزة نحو الداخل.

وفي الضفة المحتلة، اعلن جيش الاحتلال ان قواته احبطت عملية تسلل قام بها فلسطيني الى مستوطنة ايتمار قرب نابلس شمال الضفة الغربية مساء الأحد.

وزعم الجيش ان الفلسطيني يرتدي زيا عسكريا القي القبض عليه وكان يعتزم الدخول الى المستوطنة.

واضاف جيش الاحتلال ان هناك مشتبه اخر يجري البحث عنه.

وتبين في وقت لاحق ان الفلسطينيين لم يرتديا زي جنود الاحتلال والحديث يدور عن صيادين والجيش ما يزال يفحص الحادثة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، مساء يوم الأحد، مواطنا من مدينة الخليل بالضفة المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال المتمركزة في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف وسط الخليل، اعتقلت الشاب أيمن روحي الفاخوري (26 عاما)، دون معرفة الأسباب ونقلته لجهة غير معلومة.

وفجر اليوم الاثنين اعتقلت قوات الاحتلال عشرات المواطنين من مناطق مختلفة من الضفة الغربية .

كما داهمت قوات الاحتلال فجراً ورشات ومنازل في بلدة بني نعيم شرق الخليل وتسليم استدعاءات واقتحام دير أبو مشعل غرب رام الله.

من جهة أخرى، زعم جيش الاحتلال العثور على سلاح من نوع " ماغ " في منازل أحد الفلسطينيين في مدينة الخليل ، في حادثة هي الثالثة خلال أسبوع واحد فقط للعثور على أسلحة في الخليل .

وبحسب بيان للجيش، "قامت قوات من جيش الاحتلال بالتعاون مع الشاباك بمداهمة أحد منازل الفلسطينيين بالخليل بعد وصول معلومات استخباراتية مسبقة من وجود سلاح داخل المنزل من نوع " رشاش ماغ " الذي تستخدمه قوات المدرعات في جيش الاحتلال" .