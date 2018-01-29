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غزة- الرسالة نت

يطرأ، اليوم الإثنين، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، وباردا نهارا، وباردا بشكل واضح ليلا. هذا ويحتمل تساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

تواصل درجات الحرارة الارتفاع، وفي يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غالبا صاف، وباردا نسبيا نهارا، وباردا بشكل واضح ليلا، ويحتمل تشكل الصقيع في بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ولا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، يوم الأربعاء، بحيث تبقى أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غالبا صاف، وباردا نسبيا نهارا، وباردا بشكل واضح ليلا، ويحتمل تشكل الصقيع في بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غالبا صاف، وباردا نسبيا نهارا، وباردا ليلا، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أما يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غالبا صاف، ومائلا للبرودة نهارا، وباردا ليلا، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.