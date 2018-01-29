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كابل- الرسالة نت

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية -عبر وكالة أعماق للأنباء التابعة له- مسؤوليته عن هجوم قرب أكاديمية عسكرية في العاصمة الأفغانية كابل اليوم الاثنين.

من جهة أخرى، نقل مراسل الجزيرة في أفغانستان عن المتحدث باسم وزارة الدفاع دولت وزيري قوله إن الهجوم على أكاديمية عسكرية للجيش غربي العاصمة كابل صباح اليوم انتهى بمقتل ثلاثة مهاجمين واعتقال آخر.

وأضاف وزيري أن خمسة جنود أفغان قتلوا في الاشتباكات بمحيط الأكاديمية العسكرية.

وقال مسؤولون بوزارة الدفاع إن المسلحين هاجموا الموقع قرب أكاديمية المارشال فهيم العسكرية الحصينة قبل الفجر مباشرة، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

وفي وقت سابق، أفاد محمد إحسان -وهو من سكان العاصمة- أن الانفجارات بدأت حوالي الخامسة صباحا (00:30 بتوقيت غرينتش) واستمرت ما لا يقل عن ساعة.

وكانت كابل شهدت أول أمس هجوما استخدمت فيه سيارة إسعاف محملة بكمية كبيرة من المتفجرات مما أسفر عن مقتل 103 أشخاص وإصابة نحو 250 آخرين، وتبنت الهجوم حركة طالبان التي كانت أعلنت أيضا مسؤوليتها عن اقتحام فندق بالمدينة قبل أسبوع مما أسفر عن مقتل نحو أربعين شخصا بينهم أجانب.