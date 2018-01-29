تصغير الخط تكبير الخط

الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

هآرتس:

الحكومة تخطط لطرد 600 شخص من طالبي اللجوء السياسي في كل شهر خلال السنوات الثلاث القادمة

تسجيلات سارة نتنياهو التي كشف عنها، مجرد طرف الخيط عن المشاكل في منزل رئيس الحكومة.

نتنياهو إلى روسيا اليوم للقاء الرئيس الروسي بوتن، وموضوع اللقاء التواجد الإيراني في سوريا.

.......................................

يديعوت أحرونوت:

اعتقلت قواتنا 18 فلسطينيا من الضفة ليلا

السلطات الروسية تحبط محاولة تهريب "ألماس" من موسكو "لإسرائيل" بقيمة نصف مليون شيكل خبّأتها سيدة تبلغ من العمر 53 عام في ملابسها الداخلية

الرئيس التركي وعد بتنظيف الحدود السورية التركية من الأكراد

رئيس الحكومة سيتوصل لتفاهمات مع رئيس الوزراء البولندي حول قانون المحرقة

.......................................

معاريف:

اعتقلت قوات الجيش خلال الليل 18 فلسطينيا من الضفة الغربية

سُمح بالنشر: إحباط هجوم كبير , حيث اعتقل جهاز الأمن العام الشاباك يوم الخميس شابا فلسطينيا تورط بزراعة عبوة ناسفة شديدة الانفجار في 15 يونيو 2017 قرب غوش عتصيون

تقديرات الإسرائيلية، حزب الله يعزز قوته من أجل المواجهة القادمة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي

مثل اليوم في 29 يناير 2004 : أعاد حزب الله جثث 3 من جنود الجيش الإسرائيلي وهم "بيني أفراهام، عدي أفيتان وعمر سعاد" وذلك ضمن صفقة تبادل

الكشف عن تسجيلات لسارة نتنياهو أظهرت الواقع الحقيقي في بيت رئيس الحكومة

.......................................

"إسرائيل" هيوم:

اعتقلت القوات 18 فلسطينيا من الضفة الغربية

ناجون من المحرقة يكتبون لرئيس بولندا، عليكم أن تخجلوا

محكمة إسرائيلية تأمر بإغلاق اتحاد لجان العمل الزراعي بحجة أنها تمول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

فلسطينيان بزي عسكري حاولوا التسلل لمستوطنة “ايتمار”، جيش الاحتلال الإسرائيلي ألقى القبض على أحداهم، ويلاحق الآخر.

.......................................

القناة 7 العبرية:

اعتقلت قوات الجيش 18 مطلوبا في يهودا والسامرة

توجه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الى موسكو للقاء الرئيس بوتين

اعتقال شاب يبلغ من العمر 27 عاما من قرية الخضر للاشتباه في زرعه عبوة ناسفة على طريق حوسان في منطقة غوش عتصيون

المتحدث باسم الجش حددت قواتنا اثنين من المشتبه فيهم يرتدون الزي العسكري الإسرائيلي وقد حاولوا التسلل إلى مستوطنة إيتمار في منطقة السامرة وتم القبض على أحدهم وتقوم قواتنا بالبحث عن المشتبه فيه الآخر في المنطقة

.......................................

القناة 12 العبرية:

جيسون غرينبلات كتب على تويتر حول زيارته لمنطقة غلاف غزة: "حماس تهدر مواردها على الأنفاق والصواريخ الهجومية المصممة لمهاجمة "إسرائيل" كما أنها تدعو للكراهية"

المتحدث باسم الجش حددت قواتنا اثنين من المشتبه فيهم يرتدون الزي العسكري الإسرائيلي وقد حاولوا التسلل إلى مستوطنة إيتمار في منطقة السامرة وتم القبض على أحدهم وتقوم قواتنا بالبحث عن المشتبه فيه الآخر في المنطقة

مطلع إبريل بداية ترحيل طالبي اللجوء السياسي في دولة الاحتلال، رئيس دائرة الهجرة والسكان، قد لا نبعد الجميع

.......................................

القناة 14 العبرية:

جولات نتنياهو مستمرة، اليوم في زيارة لموسكو.

السلطة الفلسطينية: سنطلب من اليابان الاعتراف بدولة فلسطينية

تغيرات في صفوف الشرطة الإسرائيلية قبيل تقديم التوصيات في ملفات الفساد ضد نتنياهو

نتنياهو اتفق مع رئيس وزراء بولندا على النقاش حول القانون البولندي الخاص بالمحرقة.

.......................................

والا العبري:

الجيش الإسرائيلي اعتقل فلسطينيين اجتازا السياج الفاصل من جنوب قطاع غزة نحو الداخل

انقلاب شاحنة وقود على حدود قطاع غزة مخصصة لتزويد أعمال القوات هناك ولم يبلغ عن وقوع إصابات

عاملون سابقون في منزل رئيس الحكومة نتنياهو، تسجيلات سارة نتنياهو تشكل طرف الخيط فقط.