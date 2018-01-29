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الرسالة نت - محمود هنية

كشف محمود ضاهر ممثل منظمة الصحة العالمية في غزة، عن تبرع الاتحاد الأوروبي بمليون دولار لشراء بعض الادوية لمستشفيات القطاع، التي تعاني من عجز في 40% من القائمة الأساسية للأدوية في القطاع.

وقال ضاهر لـ"الرسالة نت" إن المنظمة بصدد شراء الادوية في هذه الأثناء، مشيرا إلى أنها غير كافية لحل الأزمة في غزة، لا سيما وأن الميزانية المطلوبة التي تحتاجها الوزارة لشراء الأدوية تحتاج لـ70 مليون دولار سنويًا.

وأوضح ضاهر أنّ مستشفيات القطاع تعاني من عجز مزمن في توفر الادوية " ويجري التواصل مع أطراف دولية لسد العجز، وقد استجاب الاتحاد الأوروبي وننتظر ردودًا من أطراف أخرى".

وفيما يتعلق بأزمة الوقود، فأكدّ أن الازمة لا يمكن حلها بدون وجود جهات دولية داعمة بشكل مستمر، "وهذا ما نسعى اليه"، مشيرا إلى ان المنحة التي أعلنت عنها وزارة الصحة في رام الله والتي تقدر بمليون شيقل تكفي لتشغيل المستشفيات لمدة أسبوع فقط ولا تحل الازمة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن نفاد الوقود في عدد من مستشفيات غزة ما أدّى الى توقف عملها، كما أن نفاد كميات الادوية تسببت بوفاة بعض الأطفال الخدج.