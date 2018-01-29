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الرسالة نت-ترجمة مؤمن مقداد

توجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة خاطفة للاجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين.

وتفيد المصادر التي نقل عنها موقع "ريشت كان" العبري، أن نتنياهو قرر أن ينضم إليه في الزيارة رئيس هيئة الاستخبارات في جيش الاحتلال الجنرال "هرتسي هليفي" بدلا من رئيس الموساد يوسي كوهين وذلك رغبة منه في أن تنصب المباحثات على التعاون العسكري بين الجيش الإسرائيلي ونظيره الروسي في سوريا.

كما سيتناول اللقاء محاولات إيران التموضع عسكريا في سوريا وسعيها إلى إنشاء مصانع لإنتاج صواريخ متطورة على الأراضي اللبنانية، وفق الموقع العبري.