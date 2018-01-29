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الرسالة نت-ترجمة مؤمن مقداد

أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت إغلاق جمعية إسرائيلية بدعوى صلتها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وكانت الصحيفة ادعت في أكتوبر 2016 وجود علاقة بين جمعية إسرائيلية تدعى "لجان العمل الزراعي" والجبهة، مدعية أن الجمعية تعمل تحت رعاية الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مضيفة أن المحكمة في منطقة القدس أصدرت قراراً بحل وتفكيك الجمعية.

وقالت صحيفة "إسرائيل" هيوم: "إن المحكمة في قرارها بإغلاق الجمعية قالت إن الجمعية قامت بتجنيد أموال لصالح "الارهاب""، وفق وصفها.

وعلقت وزيرة القضاء الإسرائيلية اييلت شاكيد بالقول: "يجب تقديم رؤساء الجمعية للمحاكمة".