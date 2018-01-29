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29 كانون ثاني / يناير 2018. الساعة 11:29 بتوقيت القــدس. منذ ساعتين
حصاد انتفاضة القدس 2017
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غزة- الرسالة نت
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