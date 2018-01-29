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طهران - الرسالة نت

انتقدت إيران تصريحات ملك الأردن عبد الله الثاني التي أدلى بها في إحدى ندوات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، والمتعلقة بالسياسة الإيرانية في المنطقة.

وقالت الخارجية الإيرانية "إن تصريحات ملك الأردن ضد إيران في هذه الظروف الإقليمية العصيبة تصب في مصلحة المحتلين والمعتدين وكل من لا يريدون الخير لبلدان المنطقة".

وأضافت في بيان أن حديث عبد الله الثاني عن "الهلال الإيراني وتدخلات إيران في المنطقة مغاير للحقائق ".

وكان ملك الأردن حذر خلال ندوة في منتدى دافوس مما وصفه بـ "خطر السلوك الإيراني في دعم مليشيات مسلحة وإقحام الدين في الخلاف السياسي".

وقال أيضا إن هذه العوامل كانت وراء تحذيره سابقا من الهلال الشيعي، كما رأى أن السعودية "تنتهج سياسة مبادرة في المنطقة بهدف رسم خطوط حمراء أمام طهران".

وأَضاف عبد الله الثاني "السياسة الخارجية الإيرانية تتدخل في منطقتنا وتنتهج إستراتيجية طويلة المدى نحو المنطقة" محذرا من طبول الحرب.

وحول الملف النووي الإيراني، أكد الملك تأييد الأردن لأن تكون منطقة الشرق الأوسط خالية من السلاح النووي، مشيرا إلى أن هناك تفاهما أميركيا أوروبيا حول هذا الملف مع إيران.