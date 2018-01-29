تصغير الخط تكبير الخط

الرسالة نت - محمود هنية

أكدّ جواد الطيبي مدير الدائرة الطبية في لجنة التكافل الوطنية والإسلامية، أنّ قطاع غزة له الحق بـ40% من الموازنة العلاجية والدوائية للسلطة الفلسطينية والتي تأتيها بشكل هبات ومساعدات من دول مانحة.

وقال الطيبي في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" إن ما يصل القطاع عمليا من حقه في الموازنة لا يتجاوز 16% من مجمل الميزانية.

وأوضح الطيبي قطاع غزة له الحق في 40% من موازنة السلطة ، و"بذلك لنا الحق في 40% من الموازنة العلاجية وهكذا في كافة الوزارات الخدمية"، مشيرا إلى أن ما يصل لغزة لا يشكل جزءً يسيرا من هذا الاستحقاق.

وذكر أن الادعاء بأن غزة يحصل على 58% من الموازنة التي يتحدث بها عباس، "ليس الا افتراءً على أهل القطاع، حيث لا يتعدى الصرف على غزة 16% من الموازنة، وللأسف لم يذكر القطاع في الموازنة العام لسنة 2018".

وتابع الطيبي: "الصورة التي رآها عامة الناس في عملية ارسال الدواء من رام الله والصاق الملصقات عليها، لا تدل الا على حالة من المنّة على أهل القطاع، وهذا يعتبر استهزاء واستخفاف بحق سكان القطاع في الموازنة العلاجية".

وأضاف: "نهيب بكل من يقف معنا لتأكيد صمودنا في غزة، أن يدعم القطاع في حقه من الموازنة العامة، ودعمه بكل الوسائل الممكنة والمتاحة من الأطراف كافة".

وأشار إلى أن "أبناء القطاع ينتظرون العواصف والمنخفضات الجوية حتي يتمكن الفقراء بعد انقشاعها أن يتذوقوا طعم السردين"، على حد تعبيره.