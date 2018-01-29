تصغير الخط تكبير الخط

الرسالة نت - محمود هنية

أكدّ المهندس زهدي غريز وكيل وزارة الحكم المحلي في غزة، عن وجود قرار مبدئي لدى إدارة صندوق البلديات بوقف تخصيص منحة البلديات لشراء السولار.

وقال غريز في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" إن بعض البلديات كانت تلجأ للصندوق عند الازمات لشراء السولار من موازنتها المخصصة لها، ولكنّ جرى اصدار قرار مبدئي من إدارة الصندوق بوقف توريد هذه الأموال؛ لأنها مخصصة في الأساس لاقامة مشاريع للبلديات.

وذكر أن لجوء البلديات الى الصندوق يكون عند الحاجة الى حين تزويدها بالسولار من منحة الاونروا.

ولفت غريز إلى أن وزير الحكم المحلي حسين الاعرج يتواصل مع بعض الجهات المانحة بغية إعادة توريد السولار لكل من البلديات والصحة ومصلحة المياه.

وأكدّ أن المنحة المتوفرة لدى البلديات تكفي لشهر فبراير المقبل، بانتظار الوصول الى اتفاق مع الجهات المانحة لاعادة توريد السولار بعد ذلك.

يشار الى ان وزارة الصحة أوقفت عمل بعض المستشفيات الفرعية في القطاع، نتيجة نفاد الوقود.