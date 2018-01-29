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الرسالة نت - وكالات

شكر جينارو غاتوزو مدرب نادي ميلان، لاعبي فريقه، بعد نجاحهم في الخروج بالانتصار أمام لاتسيو (2-1)، في إطار الدوري الإيطالي

وقال غاتوزو في حواره مع شبكة "بريميوم سبورت" الإيطالية: "نحن سعداء، اصطدمنا بفريق كبير على المستويين الفني والبدني، أشكر اللاعبين على الأداء الرائع أمام لاتسيو".

وأضاف: "لاعبو ميلان واجهوا بعض الصعوبات خلال بداية الموسم، لكنهم رائعون على المستويين الذهني والبدني".

وتابع: "لاعبو ميلان يؤكدون في بعض الأحيان، قدرتهم على تقديم كرة قدم جيدة، جئنا من لحظة صعبة للغاية، لكن الفريق يحاول تقديم كل ما لديه".