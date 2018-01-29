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الرسالة نت - وكالات

منعت دولة الإمارات، منتخب الشطرنج القطري من المشاركة في الأولمبياد العربي الثاني الذي تستضيفه حاليا، في مسلسل جديد لخلط السياسة بالرياضة.

وأكدت وكالة الأنباء القطرية "قنا", أن الاتحاد القطري للشطرنج, سيقدم شكوى لنظيره العربي والدولي للعبة ضد الإمارات لما وصفه بـ"التعنت والنية المبيتة" لعدم مشاركة منتخباته المختلفة في الأولمبياد العربي الثاني للشطرنج, الذي انطلق أول أمس السبت ويستمر حتى الرابع عشر من فبراير المقبل.

وكان الاتحاد القطري قد خاطب نظيره العربي منذ أكثر من شهر لأجل إرسال الدعوة المخصصة للمشاركة في البطولة، لكنه تأخر في إرسالها حتى 17 يناير الجاري, رغم أن الموعد النهائي للتسجيل هو العاشر منه، بحسب محمد المضيحكي أمين سر الاتحاد.

وأشارت "قنا" إلى أن الاتحاد القطري خاطب نظيره العربي مجددا بشأن انتهاء التسجيل، وأن الأخير أكد أن قطر معفية من موعد التسجيل، لكن لم يحصل لاعبوها على الموافقة، وبرر الاتحاد العربي ذلك بأنه راجع إلى الإمارات.