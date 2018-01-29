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غزة - الرسالة نت

سحب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الاثنين, قرعة بطولة الناشئين مواليد 2002, في مقره غرب غزة.

وحضر سحب القرعة إبراهيم أبو سليم نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, وورؤساء وأعضاء الاتحادات الفرعية, ومندوبو الأندية المشاركة.

وتنطلق البطولة الجمعة المقبل بمشاركة 31 ناديا من فرعي "غزة والشمال" و"الوسطى والجنوب", وفيها سيتأهل الأول والثاني من كل مجموعة لدور الثمانية.

وفيما يلي نتائج سحب القرعة:

فرع "غزة والشمال":

- المجموعة الأولى: شباب جباليا، والصداقة، والشمس، والرضوان.

- المجموعة الثانية: الأهلي، واتحاد جباليا، وغزة الرياضي، واتحاد الشجاعية.

- المجموعة الثالثة: الهلال، والمشتل، وخدمات الشاطئ، والتفاح.

- المجموعة الرابعة: خدمات جباليا، والمجمع الإسلامي، والجزيرة، والوفاق.

فرع "الوسطى والجنوب":

- المجموعة الأولى: الترابط، وأهلي النصيرات، وشباب رفح، وخدمات البريج.

- المجموعة الثانية: شباب خانيونس، وخدمات خانيونس، والقادسية، والعطاء.

- المجموعة الثالثة: خدمات النصيرات، والأقصى، والمصدر، وشباب الزوايدة.

- المجموعة الرابعة: شباب معن، وخدمات المغازي، وخدمات رفح، واتحاد خانيونس.