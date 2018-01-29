تصغير الخط تكبير الخط

الرسالة نت - وكالات

ذكرت تقارير صحافية إيطالية، أن الإيطالي ماسيمليانو أليغري المدير الفني ليوفنتوس، طالب إدارة ناديه بالتعاقد مع البلجيكي يانيك فيريرا كاراسكو جناح أتلتيكو مدريد، قبل أيام قليلة من انتهاء فترة الانتقالات الشتوية.

وبحسب ما ذكره موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن إصابة الكولومبي خوان كوادرادو لاعب "اليوفي" وتأكد غيابه عن صفوف الفريق فترة طويلة، دفع أليغري للتفكير في ضم كاراسكو, رغم استحالة الاستفادة من جهوده في دوري أبطال أوروبا، لمشاركته مع "الروخي بلانكوس".

ويدرك المدرب أن لاعب أتلتيكو مدريد، سيكون خيارا مثاليا لتدعيم الخط الأمامي للفريق في الفترة المقبلة، في ظل المنافسة القوية على لقب الدوري في الموسم الجاري مع نابولي.

يشار إلى أن كاراسكو شارك في 15 مباراة مع أتلتيكو بالدوري الإسباني هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلهم، وأدى دورا كبيرا في وصول فريقه للمركز الثاني بـ"الليغا".