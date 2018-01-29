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الرسالة نت - وكالات

يتحمل المدرب زين الدين زيدان مسؤولية تدهور نتائج وأداء ريال مدريد هذا الموسم بعد الخروج من بطولة كأس إسبانيا, وضياع لقب "الليغا" بنسبة كبيرة، لكن هذا لا يمنع إلقاء اللوم على اللاعبين والحديث عما يُشبه خيانة.

وفي هذا الإطار طرحت صحيفة "ماركا" الإسبانية هذه الفرضية مؤكدة أن زيدان هو المسؤول الرئيسي عن الإخفاق الحالي، لكن ليس بسبب أخطاء فنية أو سوء إدارة للمباريات, وإنما بسبب الثقة المفرطة في لاعبي النادي "الملكي".

وأوضحت "ماركا" أن اللاعبين شعروا باطمئنان على مراكزهم دون تهديد من زيدان، ما سمح لهم بارتكاب أخطاء واللعب دون روح بشكل مستمر، كما يواصل المدرب الفرنسي دعمهم في المؤتمرات الصحافية، لكن الوضع خرج عن السيطرة وقد يكون "زيزو" الضحية الأول.

وذكرت الصحيفة "المدريدية" أن المدرب الفرنسي زيدان أعطى للاعبيه الكثير من الدعم والولاء هذا الموسم, كونه رفض ضم صفقات جديدة، لكنه لم يحصل على المقابل من اللاعبين الذين ربما لم يستشعروا الحرج وتمادوا في الأخطاء واللامبالاة.

وترى الصحيفة الإسبانية أن المدرب الفرنسي زيدان لا يتحمل الذنب في فشل مهاجميه في تسجيل الأهداف, والتفنن في إهدار الفرص السهلة, أو في تراجع مستوى ثلاثي خط الوسط الذي اختير كأفضل خط وسط في العالم العام الماضي.

كما برأته من عجز الظهيرين الأساسيين عن إعطاء الإضافة الهجومية والاكتفاء بصناعة 5 أهداف هذا الموسم, ومن تراجع مستوى ماركو أسينسيو, رغم أن زيدان كان سببا في نجوميته, في وقت تعتقد الصحيفة أن أكثر من نصف لاعبي النادي "الملكي" يفكرون أكثر في كأس العالم، كما وجّهت انتقادا ضمنيا لكريستيانو رونالدو, لتفكيره في زيادة راتبه رغم كبوة الفريق الحالية.

وأصر زيدان منذ تولي القيادة قبل عامين على حماية لاعبيه والدفاع عنهم من الانتقادات وأقر بعد الخسارة من ليغانيس في الكأس، بأنه يتحمل المسؤولية وبأن مستقبله في النادي ربما يتوقف على نتيجة مواجهة باريس سان جيرمان في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا الشهر المقبل.

وتُشدد "ماركا" على أن زيدان لم يغير من أسلوبه أو نهجه الذي بدأ به حقبة رائعة توج خلالها بـ8 ألقاب في موسمين، وأصبح أول مدرب يتوج بلقبين متتاليين في "التشامبيونزليغ" وإنما التغيير حدث من اللاعبين وافتقادهم النهم والتعطش لمزيد من الإنجازات.

وأعادت الصحيفة للأذهان ما قاله اللاعب إيسكو لزميله لوكاس فاسكيز عند التتويج بلقب السوبر الأوروبي مطلع هذا الموسم، "إن مذاق الفوز الآن لم يعد ممتعا مثل أول مرة" وربما يفسر هذا تدهور حالة الفريق الآن.