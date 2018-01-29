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الرسالة نت- وكالات

نفذت بنوك عاملة في السوق السعودية، عملية شراء سندات حكومية محلية بقيمة 76 مليار ريال (20.3 مليار دولار) خلال العام الماضي.

ووفق الإحصاءات الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، مساء الأحد، بلغت حيازة البنوك من السندات الحكومية نهاية العام الماضي، 254.4 مليار ريال (67.8 مليار دولار)، مقابل 178.3 مليار ريال (47.6 مليار دولار) نهاية 2016.

وكانت البنوك في السعودية، اشترت سندات حكومية بقيمة 92.3 مليار ريال (24.6 مليار دولار) خلال 2016، صعودا من حيازتها البالغة 86.2 مليار ريال (23 مليار دولار) في نهاية 2015.

ويضم القطاع المصرفي السعودي، 12 بنكاً محلياً مدرجاً في البورصة السعودية، وفروعا لـ13 بنكاً أجنبياً.

وتتزامن مبيعات الحكومة السعودية للسندات المحلية، بالتزامن مع تضرر اقتصادها، الأكبر عربيا، جراء تراجع أسعار النفط مصدر الدخل الرئيس للبلاد، مقارنة بمستوياته منتصف عام 2014.

وارتفع الدين العام السعودي بنسبة 38 بالمائة خلال 2017، إلى 438 مليار ريال (116.8 مليار دولار)، مقابل 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار) بنهاية 2016.

ويشكل الدين السعودي 17 بالمائة من الناتج في 2017، فيما كان 13.1 بالمائة في 2016