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القدس المحتلة -الرسالة نت

أجّلت محكمة الاحتلال العسكرية في معتقل "عوفر"، اليوم الإثنين، محاكمة الفتاة عهد التميمي (16 عاما)، حتى السادس من شباط/ فبراير القادم، بدلا من الـ30 من الشهر الجاري، بطلب من محاميتها.

وأفاد والد عهد بأن العائلة تقدمت اليوم بطلب لمحكمة عوفر العسكرية غربي رام الله عبر محامية الدفاع، بتأجيل عقد محاكمة عهد لتاريخ 6 شباط/ فبراير القادم، لإعطاء محامي الدفاع "مزيدا من الوقت لدراسة الملف".

يشار إلى أن المحكمة العسكرية "عوفر" المقامة على أراضي بلدة بيتونيا وأراضي قرية رافات ا الفلسطينيتين غرب مدينة رام الله، قد قررت عقد جلسة لمحاكمة التميمي بتاريخ 30 كانون الثاني/ ينايرالجاري.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الفتاة التميمي ووالدتها في 19 كانون الأول/ديسمبر 2017، بعد انتشار مقطع فيديو يظهرها وهي تطرد جنديين إسرائيليين من ساحة بيتها في قرية النبي صالح، شمال رام الله، في الضفة الغربية المحتلة.