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غزة- الرسالة نت

قالت حركة الأحرار الفلسطينية إن "حكومة الحمد الله ورئيس السلطة محمود عباس يتلذذوا على آلام ومعاناة غزة".

وأصافت الحركة في بيان وصل الرسالة نت مساء الاثنين أن "ادعاء "الحمد الله" بصرف الملايين على غزة كذب وتضليل للرأي العام لا ينطلي على شعبنا الذي يعلم حقيقة هذه السلطة وقيادتها".

ودعت الأحرار حكومة الحمدلله أن تتحمل مسؤولياتها وتلتزم بما كلفت به، وتعمل على إنهاء أزمات غزة فوراً، وخاصة أزمة الوقود لشركة الكهرباء ووزارة الصحة، ورفع الإجراءات الإجرامية عن القطاع.

وكشف أن غزة تُدخل على خزينة السلطة أكثر من 120 مليون دولار شهريا، من أموال ضرائب المقاصة والبضائع التي تدخُل إلى القطاع ولا يصرف منها إلا القليل.