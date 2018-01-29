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غزة- الرسالة نت

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن ما ورد في بيان حكومة الحمد الله من معلومات مضللة واتهامات باطلة للحركة هي للتغطية على تقصيرها في القيام بواجباتها تجاه أهلنا في قطاع غزة.

ودعا الناطق باسم الحركة في تصريح صحفي وصل الرسالة نت مساء الإثنين الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها والقيام بواجباتها تجاه أهلنا في غزة والضفة على حد سواء بدلا من الاستمرار في سياساتها التعسفية وبياناتها التوتيرية.

وشدد أن الحكومة مسؤولة مسؤولية كاملة عن إدارة شؤون قطاع غزة وتقديم الخدمات المطلوبة كافة، معتبرا ما ورد في بيان الحكومة تبريرا لاستمرار الإجراءات العقابية التي فرضتها السلطة على غزة.

وأكد برهوم أن حركة حماس قدمت كل ما هو مطلوب من أجل إنجاح المصالحة، وتصرفت بمسؤولية وطنية عالية من أجل تحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام.