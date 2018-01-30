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خانيونس - الرسالة نت

تلقى نادي خدمات خانيونس ضربة ثنائية قوية, عقب نهاية لقاء الفريق مع المجمع الإسلامي (1-0), ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من دوري الدرجة الأولى.

وحصل ثنائي خدمات خانيونس محمود فحجان وعطايا جربوع على بطاقة صفراء في اللقاء, ما يعني أنها الثالثة لهما تواليا.

وبات خدمات خانيونس مضطرا لخوض لقاء بيت حانون الأهلي الأحد المقبل في الأسبوع الخامس عشر, دون الثنائي فحجان وجربوع.

ورغم أن اللاعبين يعتبران من الركائز الأساسية لـ"الذئاب", إلا أن ناهض الأشقر المدير الفني للفريق قادر على إيجاد البديلين المناسبين لهما.

يشار إلى أن خدمات خانيونس يتصدر ترتيب دوري الأولى برصيد 28 نقطة من 14 مباراة خاضها في المسابقة.