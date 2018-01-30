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الرسالة نت - وكالات

أكد مانشستر سيتي، أن جناحه الألماني ليروي ساني يعاني من إصابة في أربطة الكاحل, تعرض لها خلال الانتصار على كارديف سيتي (2-0), في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وخرج ساني مصابا بعد نهاية الشوط الأول عقب التحام قوي مع جو بينيت لاعب وسط كارديف, الذي نال إنذارا بسبب هذا التدخل, قبل أن يطرده الحكم في الوقت المحتسب بدلا من الضائع بعد مخالفة أخرى.

وقال السيتي إن اللاعب خضع لفحوصات بالأشعة أكدت حاجته للابتعاد عن الملاعب فترة شهر تقريبا.

يشار إلى أن ساني قدّم مستوى رائعا هذا الموسم مع السيتي, بعدما سجل 11 هدفا وصنع 14 في كل المسابقات.