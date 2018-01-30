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الرسالة نت - وكالات

أكد الإسباني أندريس إنييستا قائد برشلونة, أنه يفضّل الانتقال للدوري الصيني بعد رحيله عن النادي "الكتالوني"، على الانضمام للدوري القطري كما فعل مواطنه السابق تشافي هيرنانديز, والهولندي ويسلي شنايدر.

ونجح برشلونة "مؤخرا" في تدعيم خط وسطه بضم البرازيلي فيليب كوتينيو من ليفربول مقابل 160 مليون يورو، ليكون بديلا فيما بعد للقائد إنييستا.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية, إن العد التنازلي لـ"الرسام" في برشلونة بدأ منذ المباراة أمام إسبانيول في كأس إسبانيا، التي شهدت المشاركة الأولى لكوتينيو بقميص "البرشا".

وأوضحت "سبورت", أن إنييستا يعلم تماما أن الاستمرار في برشلونة أصبح صعبا، خاصة مع تقدمه في العمر وانخفاض معدل لياقته البدنية.

وأشارت إلى أن إنييستا يملك عروضا أفضل من الصين، ومن الممكن أن يلتحق بزميله السابق في برشلونة خافيير ماسكيرانو.