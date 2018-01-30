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واشنطن - الرسالة نت

قالت وسائل إعلام أمريكية إن نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي" أندرو ماكيب قدم استقالته من منصبه بعد ضغوطات مورست عليه من قبل الرئيس دونالد ترامب واتهامات بالتحيز السياسي.

وقالت شبكة "سي بي أس" الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة إنه تم حث ماكيب على الاستقالة ودفعته التراكمات والضغوط المتواصلة إلى اتخاذ هذا القرار قبل حلول موعد تقاعده الرسمي من الجهاز في آذار/مارس المقبل.

ولم يعلق البيت الأبيض على استقالة ماكيب لكن سكرتيره الصحفي قال لوسائل إعلان بأن الرئيس "لم يكن جزءا من قرار الاستقالة".

وتعرض ماكيب لضغوط كبيرة من الجمهوريين وسط استمرار المحقق الخاص روبرت مولر في التحقيق بالروابط المحتملة بشأن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية لصالح دونالد ترامب.

وكان العديد من المراقبين توقعوا أن يلاقي ماكيب مصير مديره السابق جيمس كومي والذي أقاله ترامب مشيرين إلى أنه كان قريبا جدا منه.

وفتح ترامب النار على ماكيب مرارا وسأله ما إذا كان صوت لصالحه في الانتخابات الرئاسية عام 2016 بالإضافة إلى التعبير عن غضبه لوجود صلات بين زوجته وأسرة المرشحة السابقة للرئاسة هيلاري كلينتون بحسب صحيفة واشنطن بوست.

عربي 21