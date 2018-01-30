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رام الله – الرسالة نت

قرر مجلس إدارة نقابة المحاميين الفلسطينيين إعلان مقاطعة محكمة الجنايات الكبرى وتعليق العمل أمامها ابتداءً من صباح اليوم الثلاثاء وحتى مساء غدٍ الأربعاء، حيث سينعقد مجلس النقابة للمتابعة والتقييم على ضوء مواقف واستجابات جهات الاختصاص لمطالبه.

وقال المجلس في بيان له، إن التعليق جاء لعدم تلقيه أي إجابات او ردود من جهات الاختصاص لأي توجهات للتحاور معه، بشأن قانون محكمة الجنايات الكبرى.

وأوضح المجلس أن تعليق العمل لا يشمل محاكم الصلح والبداية أثناء نظرها طلبات تمديد التوقيف والإفراج بالكفالة التي تدخل ضمن اختصاصها حتى الإحالة إلى محكمة الجنايات الكبرى والتي يمتنع على المحامين المثول أمامها تحت أي ظروف ومهما كان سبب انعقادها بما يشمل تقديم أي نوع من الطلبات أو حضور أي جلسة أمامها في كافة المحافظات التي تنعقد فيها.

ويضاف إلى ما سبق حظر قبول أي انتداب من النيابة العامة في مرحلة التحقيق الابتدائي يتعلق بالجنح والجنايات التي تندرج ضمن اختصاص محكمة الجنايات الكبرى.

وأهاب المجلس بجميع المحامين "باعتباركم حراسا للعدالة ولسيادة القانون ومن منطلق الرسالة السامية لمهنة المحاماة بالوقوف صفا موحدا ومتراسا صلبا في مواجهة انتهاك سيادة القانون والانتقاص من الحريات العامة التي كفلها القانون الأساسي ومعايير حقوق الإنسان التي تضمنتها الاتفاقيات التي وقعت عليها دولة فلسطين".