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الضفة المحتلة- الرسالة نت

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة والقدس.

وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال أن قواته اعتقلت خلال الليل 26 فلسطينيا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

عرف من معتقلي فجرا اليوم:

١. القيادي في حماس المحرر عبد الكريم عياد- مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

٢. إياس الفراحين- مخيم الدهيشة بيت لحم

٣. يوسف محمد عدوي- بيت لحم

٤. أحمد قاسم الشيخ- مراح رباح قرب بيت لحم

٥. محمد خويرة- نابلس

٦. مجدي القطب- نابلس

٧. سامر راسم الأشقر- صيدا قرب طولكرم

٨. صدام رداد- صيدا طولكرم

٩. جمعة أبو جبل- مخيم جنين

١٠. أمير ماهر حامد- سلواد شرق رام الله

11. محمد خالد طري، بيت سوريك، القدس

كما شنّ الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة :

١. مهند ناصر محمود

٢. نضال محمود

٣. آدم كايد محمود

٤. عيسى ناصر

٥. محمود ابوعويس

٦. أنس ابو عَصّب

٧. محمد ابو رومي

٨. بشار محيسن

٩. محمود عاصم عبيد

١٠. سمير اكرم عطية

١١. يحيى عرفات درباس

١٢. حامد شفيق عبيد

١٣. محمود شفيق عبيد

١٤. رشاد ابو ريالة

١٥. عبدالله ابو عصب

١٦. يوسف بلال ابو الحمص

١٧. شادي عطية

١٨. وسام سميح عليان

١٩. محمد زكريا عليان

٢٠. محمد عليان عليان

٢١. عبد القادر داري

٢٢. صالح نعيم محيسن

٢٣. نسيم سامي محيسن

٢٤. شادي عطية

٢٥. سمير عطية

٢٦. داود عطية