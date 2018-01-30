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الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

هأرتس:

قريباً جيش الاحتلال الإسرائيلي سيبدأ العمل في أحياء مدينة القدس الواقعة خلف الجدار.

رئيس الوزراء الفلسطيني "رامي الحمد الله" سيجتمع مع وزير المالية الإسرائيلي "موشيه كلحون"

وزارة الصحة الفلسطينية: توقف مستشفى في بيت حانون عم تقديم الخدمات بسبب نقص وقود الديزل

نتنياهو للرئيس الروسي، إيران تقيم مصانع أسلحة في لبنان، إن كان هناك ضرورة سنعمل في لبنان.

يديعوت أحرونوت:

اعتقلت قوات الجيش خلال الليل 26 فلسطينيا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية

صاروخ واحد أطلق من غزة سقط في منطقة مفتوحة في شاعر هنيغف ولم يؤكد الجيش ذلك

صباح يوم الأربعاء القادم قبل شروق الشمس نحن على موعد مع رؤية ثلاث ظواهر فلكية مختلفة ستحدث في نفس الوقت ستجعل القمر يبدو مختلفا جدا بظاهرة تسمى "قمر الدم الأزرق العملاق" والتي حدثت آخر مرة عام 1866م

معاريف:

للمرة الأولى منذ إعلان ترامب: الأحد القادم اجتماع بين رئيس الوزراء الفلسطيني "رامي الحمد الله" ووزير المالية الإسرائيلي "موشيه كلحون"

نتنياهو، يوجد مصانع صواريخ إيرانية في لبنان، وإن اضطررنا سنعمل في لبنان

صحيفة مقربة من حزب الله، عنصران من الموساد الإسرائيلي على علاقة بمحاولة اغتيال القيادي من حماس في لبنان محمد حمدان

"إسرائيل" هيوم:

اعتقلت قوات الجيش خلال الليل 26 فلسطينيا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية

شكوك بقذيفة أطلقت من قطاع غزة وسقطت في منطقة مفتوحة في التفافي غزة.

اندلاع النيران في جرافة على الطريق السريع رقم 4 عند تقاطع رعنانا

القناة 7 العبرية:

ليبرمان: سنقوم بتسوية "حفات جلعاد" قانونيا وسيكون معترف بها

ليبرمان: لا نريد نشوب "حرب لبنان الثالثة"

غرينبلات بهاجم حماس مرة أخرى: حماس تقوض فرص ازدهار غزة وتصرف الأموال على العنف والكراهية

رئيس الوزراء الفلسطيني "رامي الحمد الله" سيجتمع مع وزير المالية الإسرائيلي "موشيه كلحون"

القناة 12 العبرية:

اعتقلت قوات الجيش خلال الليل 26 فلسطينيا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية

يبدو أن صاروخا أطلق من غزة سقط في منطقة مفتوحة في شاعر هنيغف

رئيس الوزراء الفلسطيني "رامي الحمد الله" سيجتمع مع وزير المالية الإسرائيلي "موشيه كلحون"

حاخامات يهود يحرضون الفتيات على عدم التجند للجيش، ويعتبرون التجنيد خراب للعائلة

حزب الله إن استمر الاحتلال الإسرائيلي بناء العائق على الحدود اللبنانية لن نقف مكتوفي الأيدي

القناة 14 العبرية:

يبدو أن صاروخا واحد سقط في منطقة مفتوحة بالقرب من أحد مستوطنات المجلس الإقليمي ولا توجد إصابات ولا أضرار وقد جاء هذا الإطلاق بعد 27 يوما من الهدوء في المنطقة المجاورة

نتنياهو: هناك مصانع للصواريخ في طور البناء في لبنان سلاح دقيق يعتبر تهديد خطير سنعمل في لبنان إذا ما احتاج الأمر

والا العبري:

اعتقلت قوات الجيش خلال الليل 26 فلسطينيا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية

رئيس الوزراء الفلسطيني "رامي الحمد الله" سيجتمع مع وزير المالية الإسرائيلي "موشيه كلحون"

المحكمة العسكرية قدمت لائحة اتهام خطيرة ضد الرقيب "ليور جوزيف" بتهمة اغتصاب مجندة وارتكاب أفعال غير لائقة

مصاب بحالة موت سريري وجرح 2 بحالة متوسطة في حادث عند مفرق شوكيت في الجنوب.