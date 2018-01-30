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الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

نشرت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية تفاصيل عن خطة "السلام" التي تبلورها الولايات المتحدة كما عرضها مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير على وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان في واشنطن الشهر الماضي.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصدر شارك في الاجتماع أن الخطة تقضي في المرحلة الأولى بالاعتراف بدولة فلسطينية عاصمتها أبو ديس تشمل قطاع غزة ونسبة 38% من الضفة الغربية.

وفي المرحلة الثانية تبدأ مفاوضات بين "إسرائيل" ومنظمة التحرير الفلسطينية في قضايا الحدود النهائية والمستوطنات والتواجد العسكري الإسرائيلي في الضفة، واللاجئين.