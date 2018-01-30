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الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

أعادت السلطات الإسرائيلية فتح سفارتها، صباح اليوم الثلاثاء، في الاردن بعد الأزمة الأخيرة، وفق شبكة ريشت كان العبرية.

ومنذ شهر تموز / يوليو وحادث إطلاق النار الذي تعرض له حراس الأمن في السفارة الاسرائيلية في عمان ما زالت السفارة مغلقة، حتى اعتذرت "إسرائيل" ودفعت تعويضات.

ويعمل العمال الأردنيون حاليا في الأردن خاصة في مهام الصيانة والتنظيف في السفارة الإسرائيلية في البلاد وقد عاد فريق إسرائيلي الى السفارة إلا انه لا يوجد هناك سفير ولا تزال وزارة الخارجية تبحث عن سفير لتولي منصب السفير في عمان.

وفى الاسبوع الماضي ذكرت الأنباء للمرة الأولى أن وزارة الخارجية اقترحت على المعنيين البدء فى الترشح للسفير الجديد بعمان وفي بيان وزع على موظفي وزارة الخارجية أفيد بأن الوظيفة في الأردن تتاح للموظفين الفوريين.

وسوف تترك السفيرة عينات شلاين دورها فى إطار الاتفاق بين البلدين عقب حادث حرس الأمن الذى أسفر عن مصرع اثنين من الأردنيين، واكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ايمانويل نهشون بالتقرير قائلا "أن وزارة الخارجية نشرت مناقصة داخلية لمنصب السفير فى عمان".

وقبل أسبوعين توصلت "إسرائيل" والأردن إلى اتفاق لإعادة أنشطة السفير إلى هذه السلسلة وكجزء من اتفاق المصالحة دفعت "إسرائيل" للأردن 5 ملايين دولار كتعويض وأعربت عن أسفها واعتذارها للمملكة الأردنية بشأن الحادث وبالإضافة إلى ذلك تعهدت في القدس بدفع تعويضات لأسر الضحيتين في حادث وقع في السفارة وأسر قاض أردني قتل في عام 2014.

وقال مكتب نتنياهو بعد اتفاق المصالحة "ان اسرائيل والاردن توصلا الى اتفاق عقب الاحداث التى وقعت فى السفارة الاردنية فى 23 يوليو عام 2017، وفى الحدث الذي قتل فيه القاضي الاردني يوم 10 مارس 2014. وستعود السفارة الاسرائيلية في الاردن الى النشاط الكامل فورا".