ياسر الزاملي
...
ينبت المستحيل وقصائد الرثاء تستقيل ..
تستحيل ..
يلاحقها لعنة أوقظت سروج الفجر .
نطف شوهاء في جوف المخيم شمرت عن ساق العداوة ..
مسرعة الخطى نحو دخان العمر ..
وقد نهض النعاس في أعين الخوارج .
يوم اغبر !! أطل بطرف عينيه للفرار ..
يتدفق الليل تتساقط سيول الظلام من فوق أسطح بعيده ..
ويسقط في فم الغول ..
في قاع الجب ..
يفترش الهجير في تموز ..
ودموع التماسيح يذرفها الخوالف ..
أفلت منها المروءة .. ونشوة الثأر .
أرى في البعيد الأجساد المعلولة ..
الخوالف .. الخوارج ..
وأصوات النشاز وقد تجللت بالخزي والعار ..
استطابوا نعيم الهزيمه ..
وضربت عليهم الذلة وركنوا إلى الخداع ..
وكلاب الليل تسرح في المأساة وقد طفح الكيل .
يا أخر الفرسان المعفر بأيام النزال .. الغثاء يزمجر
..يهدر ..
يعلو ويطمر ..
ولم يبق معي إلا غوي .
. ومرجف ..ودمك النازف المباح .
. يستغيث .. يبعث العزم فيمن صاروا كالعدم ..
و جدران الثأر تصدعت ..
وعم بعدك واندلق الهذيان و الخيبه .
يطالعني الحزن والأيام المجهدة في المرايا ..
في الطرقات ..
في نبرات صوتي ..
في لون الهوى ..
في نشوة المطاردة ..
ونهم الانتظار .
أهذي قبل غروب الشمس ..
وفي الليل ..
تتوه مني الذكريات ..
ويهاجر بي جسدي ..
دونما قناع ..
في بقايا خيوط الذاكرة .
أيها المارقون في التيه ..فقهاء العار ..
من سيحرس غد الاحفاد ..!!