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الرياض- الرسالة نت

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول سعودي أن السلطات أفرجت عن كل المحتجزين في فندق ريتز كارلتون بالعاصمة الرياض، وأنه لم يعد هناك أي معتقلين بتحقيقات الفساد.

وشمل الإفراج كل المعتقلين من عائلة رجل الأعمال الشهير بن لادن.

وذكرت الوكالة أن فندق ريتز كارلتون أُغلق قبل أن يعود لممارسة أعماله المعتادة بعد أن لم يعد فيه أحد من المعتقلين.

يُذكر أن عشرات الأمراء وكبار المسؤولين ورجال أعمال بارزين اعتُقلوا واحتجزوا في الفندق الفخم بالرياض في إطار حملة التطهير التي شنتها الحكومة السعودية لمحاربة الفساد مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وكانت السلطات أفرجت السبت عن الملياردير الأمير الوليد بن طلال بعد أكثر من شهرين على توقيفه.

وذكرت وكالة رويترز حينها أن إطلاق سراح الأمير الوليد جرى بعد تسوية وافق عليها النائب العام، ناقلة عن مصدر حكومي سعودي أن تفاصيل التسوية ما زالت غير واضحة، ونفى الأمير الملياردير ارتكابه أي مخالفات.

كما أفرجت السلطات في اليوم نفسه عن عدد آخر من كبار رجال الأعمال بعد أن توصلت معهم إلى تسويات مالية.

وقال مصدر رسمي سعودي إن مالك مجموعة "أم بي سي" وليد الإبراهيم، ورجل الأعمال فواز الحُكير، ورئيس الديوان الملكي السابق خالد التويجري، والرئيس السابق لهيئة حماية البيئة تركي بن ناصر، توصلوا إلى تسوية مع السلطات السعودية في إطار حملة مكافحة الفساد. ولم يفصح المصدر عن تفاصيل التسويات.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات السعودية أوقفت عشرات الأمراء والمسؤولين في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ونقلتهم إلى فندق ريتز كارلتون. وتقول السلطات إن التوقيفات جاءت في إطار حملة لمكافحة الفساد نفذتها لجنة يرأسها ولي العهد.

الجزيرة نت