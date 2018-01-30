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غزة-الرسالة نت

قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، :"إن أبو همام وهو مهندس حماس بالفكر السياسي والسياسة العسكرية والأمنية والعمل النقابي والمؤسساتي بالداخل والخارج"

وأضاف هنية خلال مراسم تشييع القائد عماد العلمي، اليوم الثلاثاء، :"أن حماس حينما اختارت القائد العلمي أن يكون أول ممثل لها مع دولة بحجم إيران كانت تدرك من ترسل، وحينما مثل الحركة في سوريا ولبنان كانت ترسل حريصا ولا توصه".

وتابع: "العلمي قائدا ليس عاديا وأقول اليوم أن فلسطين والمقاومة وحماس خسرت (أبو همام)، ومن كان ينظر إليه فيرى فيه العابد الزاهد الورع المخلص الصامت صاحب الهيبة، وإذا تكلم نثر دررا، والقادة ينصتون إلى رأيه".

وأضاف هنية، "رجل شارك مع الثلة الأولى في صناعة التحولات الاستراتيجية في مسيرة حركة حماس منذ أن كانت تتحرك في محاريب الدعوة والتربية والعمل النقابي والمؤسساتي وفي الانتفاضة والسجون".

وقال: "لقد تشرفت بالعمل برفقة القائد عماد العلمي، وكان قدوتي وكان قائدا أكبر من الإداريات والمواقع والمناصب".

ونعى رئيس المكتب السياسي لحماس العالمي، قائلا: "رجل من الرعيل الأول والمؤسسين للمسيرة المباركة، رجل من رفقاء الإمام الشيخ أحمد ياسين".