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الرسالة نت - وكالات

تباحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، هاتفيا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وقالت مصادر دبلوماسية تركية، إن المكالمة بين الوزيرين جرت اليوم الثلاثاء، دون ذكر تفاصيل حول فحوى الاتصال.

وتعد هذه المكالمة الخامسة بين جاويش أوغلو ولافروف في غضون شهر، فضلا عن لقائهما في ولاية أنطاليا التركية في 19 يناير / كانون الثاني الحالي، خلال اجتماع تحضيري لمؤتمر الحوار السوري الذي انطلق اليوم في سوتشي الروسية.

وأجرى الوزيران مكالمتين في 12 و17 الشهر الحالي، واتصالين خلال الأسبوع الماضي، تناولا خلالها المستجدات في سوريا، والتحضيرات لمؤتمر سوتشي، وعملية "غصن الزيتون" التي أطلقتها تركيا لتطهير عفرين السورية من الإرهابيين.