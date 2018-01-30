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الضفة المحتلة - الرسالة نت

أعلن محمد صالح مدافع أهلي الخليل, فشل انتقاله للفيصلي الأردني, بسبب عدم توصله لاتفاق مع ناديه, الذي ينتهي تعاقده معه بختام الموسم الجاري.

وكان صالح قد توصل لاتفاق مع الفيصلي للانتقال لصفوفه لمدة موسم ونصف, لكن الاختلاف مع أهلي الخليل على الأمور المالية أفسد الصفقة.

وذكر اللاعب أنه سيلتزم مع أهلي الخليل حتى نهاية عقده, متمنيا أن يحالفه التوفيق بخوض تجربة احترافية في الموسم المقبل.

يشار إلى أن صالح يعتبر أحد أفضل المدافعين في فلسطين, نظرا لأدائه المميز في دوري المحترفين.