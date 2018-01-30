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الضفة المحتلة - الرسالة نت

أعلنت هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية، تسجيلها مشاريع بقيمة 64.5 مليون دولار أميركي، خلال العام الماضي 2017، موزعة على قطاعات الصناعة، والصحة، والسياحة، والتعليم، والزراعة، وتكنولوجيا معلومات، بما يساهم في توفير 1,862 فرصة عمل مباشرة.

ووفق تقرير الهيئة السنوي، الذي أعلنت عنه اليوم الثلاثاء، بلغ عدد المشاريع الاستثمارية التي تم منحها حوافز خلال العام الماضي 41 مشروعاً، وتضمنت مشاريع في منطقة أريحا الصناعية الزراعية، ومنطقة بيت لحم الصناعية.

وأشار التقرير إلى تسجيل مشاريع أو مساهمات في مشاريع من قبل مستثمرين من مجتمع المغتربين، ومستثمرين عرب وأجانب، حيث تم تسجيل نحو 6 ملايين دولار أميركي، كاستثمارات أجنبية مصدرها المباشر كل من ألمانيا الاتحادية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، والجمهورية التركية، تركزت في قطاعي الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

كما أصدرت 23 تصريح زيارة لمستثمرين، لاستكشاف الفرص الاستثمارية في فلسطين، والتي من المتوقع ترجمتها لمشاريع أو أنشطة اقتصادية خلال العام الجاري.

وتضمن النصف الثاني من العام الماضي إصدار أنظمة بصيغة حزم حوافز، تمنح حوافز إضافية أو تفضيلية للاستثمار في قطاع الطاقة، سواء محطات طاقة مستقلة أو تطوير أنظمة الطاقة الخاصة بالمنشآت الاقتصادية، وتقديم حوافز إضافية للمستثمرين ضمن المناطق الصناعية المعتمدة، أو الراغبين بالانتقال إليها، ما يبشر باستقطاب استثمارات جديدة وواعدة خلال الشهور الستة من العام الجاري.