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الرسالة نت - محمود هنية

قال شادي عثمان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، إنّ الاتحاد لن يقلص من موازناته ومساهماته لوكالة الغوث "الأونروا" خلافًا للموقف الأمريكي الذي اقر تقليص نصف المساعدات المقدمة للوكالة.

وقال عثمان لـ"الرسالة نت" إن الاتحاد سيحافظ على مساهمته المقدمة للاونروا، وكذلك المقدمة لميزانية السلطة الفلسطينية، فلن يكون هناك أي تقليص في موازنة العام الجاري للاتحاد.

وذكر أن خصم السلطة الفلسطينية لرواتب موظفيها "أمر داخلي، لكنّ كون المصالحة قد انطلقت فيجب أن تتوقف عملية الخصومات، ونأمل أن تسير المصالحة بشكل افضل خلال المرحلة القادمة".

وأشار إلى ان الاتحاد الأوروبي يتابع مشاريعه في غزة في مجالات البنية التحتية ومحطات التحلية، "لكن وزارة الصحة لا يوجد مشاريع معها منذ فترة طويلة".

وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن توقف عدد من المستشفيات التابعة لها في غزة، نتيجة ازمة الوقود.