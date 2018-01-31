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الرسالة نت - وكالات

دافع الإسباني جوسيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن إنفاق النادي مبالغ باهظة لجلب صفقات لتدعيم صفوف الفريق منذ قدومه لتدريب "السيتيزينز" قبل بداية الموسم الماضي.

وقال غوارديولا في تصريحات نقلتها صحيفة "تليغراف" الإنجليزية: "لم تكن تعاقداتنا مبالغا فيها من حيث الأرقام، فهناك باريس سان جيرمان أنفق 198 مليون جنيه إسترليني من أجل ضم نيمار دا سيلفا، و165 مليون جنيه إسترليني لكيليان مبابي، كما صرف برشلونة 142 مليون جنيه إسترليني لفيليب كوتينيو، و130 مليون إسترليني لعثمان ديمبلي".

وأضاف: "بعض الأندية أنفقت 300 أو 400 مليون جنيه إسترليني على لاعبين فقط، لكن نحن صرفنا هذا المبلغ لضم 6 لاعبين وهذا هو الفارق".

وتابع المدرب الإسباني: "لقد وقعنا في مشكلة الصيف الماضي نظرا لانتهاء عقود 6 لاعبين من الفريق، وإذا كنت تريد المنافسة على الألقاب فلا بد من إنفاق الأموال في شراء الصفقات".

وكان السيتي قد أعلن قبل يومين عن ضمه الفرنسي إيمريك لابورتي مدافع أتلتيك بلباو، بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده، البالغة 57 مليون جنيه إسترليني (81 مليون دولار).

يشار إلى أن مانشستر سيتي يتصدر الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة من 24 مباراة.