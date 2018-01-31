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واشنطن - الرسالة نت

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه ما زال هناك الكثير للقيام به في سبيل هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية بشكل كامل، مشيرا إلى أنه وقع أمرا بإبقاء معتقل غوانتانامو بكوبا مفتوحا ليكون سجنا للإرهابيين.

وقال ترمب في خطابه الأول حول حالة الاتحاد أمام الكونغرس إنه فخور بأن التحالف لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية قد حرّر 100% تقريبا من الأراضي التي احتلها التنظيم في العراق وسوريا، "ولكن ما زال هناك الكثير للقيام به. سوف نواصل معركتنا إلى أن يندحر التنظيم بالكامل".

وأضاف أنه أمر وزير الدفاع جيمس ماتيس بإعادة النظر في سياسة الاعتقال العسكري في البلاد و"مواصلة فتح مراكز الاعتقال في خليج غوانتانامو" الذي سعى سلفه باراك أوباما إلى إغلاقه.

وأوضح في خطابه أنه يطلب من الكونغرس ضمان أن يكون لدى الولايات المتحدة القدرة على اعتقال الإرهابيين "أينما نطاردهم".

الدول المنافسة

وأكد الرئيس الأميركي أن الدول "المنافسة" للولايات المتحدة "مثل الصين وروسيا" تهدد "مصالحنا واقتصادنا وقيمنا"، مشددا على أن "انتهاج الضعف إزاءها هو الطريق المحتوم نحو النزاع".

وقال إن ضمان "قوة" الولايات المتحدة يتطلب من الكونغرس إقرار التمويل اللازم للقوات المسلحة الأميركية، ولا سيما من أجل "تحديث وإعادة بناء ترسانتنا النووية" بغية "جعلها قوية وشديدة بما يكفي لردع أي عدوان".

وعلى الصعيد الداخلي، أكد ترمب في خطابه على الوحدة بين الأميركيين، داعيا الحزبين الديمقراطي والجمهوري إلى تنحية خلافاتهما جانبا والتوحد من أجل الشعب الأميركي.

وأكد أنه يمد يده للعمل مع الديمقراطيين والجمهوريين، داعيا الحزبين إلى العمل معا بشأن خطة لإعادة بناء البنية الأساسية في البلاد.

الجزيرة نت