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مؤمن مقداد – الرسالة نت

تناولت الصحافة العبرية صباح اليوم الأربعاء، عدة مواضيع أهمها اعلان سلوفينيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية واعتقال قوات الاحتلال مواطنين بالضفة المحتلة.

هآرتس

من المتوقع أن يعترف البرلمان في سلوفينيا بدولة فلسطينية

"إسرائيل" ستقدم برنامجا لإعادة تأهيل البنية التحتية في غزة - بتمويل دولي

أطباء وعلماء النفس: تطبيق فيسبوك خطير للأطفال ويستغل ضعفهم

منسق أنشطة الحكومية: إنه لمن دواعي سروري أن يكون دولة فلسطينية

ال FBI يحقق في تقرير داخلي يشير لوجود معلومات محرجة عن الرئيس الأمريكي لدى المخابرات الروسية.

يديعوت أحرونوت:

اعتقلت قوات الامن 12 فلسطينيا مطلوبا في يهودا والسامرة

سوف يصل سفير ايرلندا لدى اسرائيل اليوم لطرح توضيحات

عضو الكنيست "يهودا غليك" يقتحم باحات المسجد الأقصى بمناسبة مرور 30 يوما على وفاة زوجته

الولايات المتحدة: ثلاثة قتلى في تحطم طائرة هليكوبتر في ولاية كاليفورنيا

معاريف:

تم اعتقال 12 فلسطينيا في يهودا والسامرة

مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط: غزة على وشك الانهيار التام

رئيس ال CIA: لكوريا الشمالية ستكون قادرة على إطلاق صواريخ نووية على الولايات المتحدة في غضون بضعة أشهر

رئيس الأركان: حزب الله يعزز قوته للحرب القادمة والجيش الإسرائيلي يستعد لذلك.

الكنيست الإسرائيلي يحتفل بالذكرى ال 69 لإقامته

ترمب يهدد بنقاش من جديد للوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين.

"إسرائيل" هيوم:

اعتقلت قوات الجيش خلال الليل 12 فلسطينيا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية

الجنرال يوآف مردخاي لسفراء الاتحاد الأوروبي: أنا مندهش من اهتمامكم وجهودكم من أجل حل "القضية الإنسانية" لجنود الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة

استطلاع: 58% من الإسرائيليين يؤيدون طرد المتسللين الأفارقة

اليوم، سيصل وفد عسكري روسي إلى البلاد

القناة 7 العبرية:

اعتقلت قوات الجيش خلال الليل 12 فلسطينيا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية

ستعترف سلوفينيا بالدولة الفلسطينية

قوات الجيش أمنت دخول 800 مستوطن في قبر يوسف في نابلس

القناة 12 العبرية:

اعتقلت قوات الجيش 12 فلسطينيا مطلوبا في يهودا والسامرة

مبعوث الأمم المتحدة "نيكولاي ملادينوف": حل الدولتين هو الأساس لأي اتفاق

اقتحم 800 مستوطن ليلا قبر يوسف بالتنسيق مع قوات الجيش

الولايات المتحدة: 3 قتلى و 2 جرحى في تحطم طائرة هليكوبتر فوق مبنى سكني

القناة 14 العبرية:

طاب ترمب للأمة "لن ندفع أموال للأعداء - للأصدقاء فقط"

طائرات سوخوي 27 الروسية حلقت قريبة بضعة أمتار من طائرة استطلاع أمريكية فوق البحر الأسود

في اللحظات الأخيرة منعت حادثة تصادم بين طائرتين في أجواء تل أبيب.

مصادر فلسطينية تحدثت عن "استشهاد" فتى فلسطيني قرب رام الله.

والا العبري:

شوهدت معدات عسكرية ومركبات أميركية وصلت عن طريق ميناء أسدود للمشاركة في مناورات ضخمة بين الجيش الأمريكي والإسرائيلي في الأيام القليلة القادمة.

رئيس الشاباك: أحبطنا هجمات سايبر مختلفة من أنحاء العالم على منظومات محوسبة إسرائيلية

نتنياهو شارك في افتتاح الطريق الالتفافي الجديد في مستوطنة تسوفيم بالقرب من النبي الياس شرق قلقيلية