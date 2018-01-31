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الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، اليوم الثلاثاء، من فشلٍ كامل لكل الأنظمة في قطاع غزة، مع انهيار كامل للاقتصاد والخدمات الاجتماعية بما يترتب على ذلك من آثار سياسية وانسانية وأمنية".

وأوضح أن قطاع غزة المحاصر منذ منتصف عام 2007 بات على شفير "انهيار كامل".

وجاء تحذير ملادينوف في كلمة ألقاها في المؤتمر السنوي لمعهد "دراسات الأمن القومي" الإسرائيلي في مدينة "تل أبيب".

وقال: "إن مفتاح إنقاذ غزة من الكارثة هو إعادة حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية إلى هناك، مبيناً أن دون عودة الحكومة إلى غزة فهناك خطر للانفجار مرة أخرى، وهذه المرة بطريقة أكثر فتكًا وعنفا بكثير مما كانت عليه في الماضي".

وأوضح ملادينوف أنه سيقوم بإثارة هذه القضايا الأربعاء في بروكسل في اجتماع للجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة للفلسطينيين.

ويعاني قطاع غزة من حصار إسرائيلي مشدد دخل عامه الـ13 عقب فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية ما أثر على كافة جوانب الحياة.

وفي ذات السياق قال: إن "حل الدولتين بين الفلسطينيين و"الإسرائيليين" هو أساس أي اتفاق ممكن وهو الحل الوحيد الذي تدعمه قرارات الأمم المتحدة".

وأضاف ملادينوف في المؤتمر السنوي لمعهد دراسات الأمن القومي "الإسرائيلي" (INSS) التابع لجامعة "تل أبيب": "لا يمكنك الانسحاب من حل الدولتين بسهولة، وانطلاقا من التجربة البلغارية، والتي حققت أيضا استقلالها رغم أنها محاطة بجوار معقد، يمكنني أن أشهد شخصيا على مدى أهمية التطلع الوطني".

ويشارك في المؤتمر، الذي انطلق اليوم، تحت عنوان "التقييم الاستراتيجي لـ"إسرائيل" 2018"، مسؤولين حكوميين وعسكريين إسرائيليين رفيعي المستوى، بمن فيهم وزراء وقادة عسكريين ومسؤولين في المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية".

ومن المتوقع أن يشارك كبار مسئولين عسكريين أميركيين، بمن فيهم الجنرال السابق ديفيد بترايوس، ورئيس المخابرات المركزية السابق فيليب جوردون (CIA) ومستشار الرئيس الأميركي السابق لشؤون الشرق الأوسط. زيغمار غابرييل.