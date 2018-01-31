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غزة - الرسالة نت

أفادت إذاعة صوت الأسرى أن ثلاثة أسرى من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة يدخلون اليوم 31 يناير أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، وهم:

الأسير مصطفى أحمد عبد الحميد الأسطل (41 عامًا) من مدينة خانيونس جنوب القطاع المحكوم بالسجن 17 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 16 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير مراد وصفي علي حسين (38 عامًا) من مدينة قلقيلية المحكوم بالسجن 18 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 16 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير ناصر فتحي إبراهيم جوابرة (38 عامًا) من مدينة نابلس المحكوم بالسجن 12 عامًا ومعتقل منذ عام 2007، وأمضى 11 عامًا في السجون.