تصغير الخط تكبير الخط

غزة - الرسالة نت

تراجع الدولار مقابل سلة عملات في تفاعل ضعيف مع خطاب حالة الاتحاد الذي دعا فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونجرس لتمرير تشريع يضمن إنفاقا جديدا على البنية التحتية لا يقل عن 1.5 تريليون دولار.

وانخفض مؤشر الدولار مقابل سلة من العملات 0.1% إلى 89.062 في أحدث قراءة ليظل فوق أدنى مستوى في ثلاثة أعوام البالغ نحو 88.43 والذي سجله الأسبوع الماضي.

وارتفع اليورو 0.3% إلى 1.2440 دولار.

وهبط الين لفترة وجيزة بعد أن زاد بنك اليابان المركزي مشترياته من سندات الحكومة اليابانية في الأجل المتوسط في إجراء يُنظر إليه على أنه إنذار من استمرار زيادة العائد على السندات.